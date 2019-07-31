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Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki, 48 düzensiz göçmen yakalandı.

31.07.2019 12:54 Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki, 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen bir kişi yakalandı, düzensiz göçmenlerin kullandığı minibüse el konuldu.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Şüpheli A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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