08.07.2019 01:48
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Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale

ÇANAKKALE'de, yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 48 kaçak göçmeni yakaladı.

ÇANAKKALE'de, yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 48 kaçak göçmeni yakaladı.
Yasa dışı geçişlere karşı Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilk olarak Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot Komutanlığı'nca sahilden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 11 kaçak yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri ise, Kadırga Burnu mevkiinde yine lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçağı yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen toplam 48 kaçak göçmene giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

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