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Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

07.10.2019 16:54
Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü sahilindeki makilik alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera İpek YAVAŞAYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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