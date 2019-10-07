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Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

07.10.2019 16:57Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü sahilindeki makilik alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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