Haberler » Güncel » Haber

Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 48 mülteci yakalandı.

07.10.2019 16:42Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 48 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kösedere köyünde çay içinde saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 48 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:50 Irak'ta gösteriler 7'nci gününde
20:47 Trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
20:46 Trump'ın Fırat'ın doğusuna askeri operasyon konusundaki tavır değişikliği ne anlama geliyor?
20:44 Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 13 ölü
20:42 Bulgaristan'ın en büyük seyahat şirketi iflasını açıkladı
20:42 Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
20:42 Ani Ören Yeri kazı çalışmalarında seramik parçaları bulundu