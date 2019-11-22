Çanakkale'de 49 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE'de jandarma, 49 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 49 göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu belirlenen S.Ç. gözaltına alınırken, 1 minibüse de el konuldu.Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.