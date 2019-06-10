Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale
'de yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye hazırlanan 50 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri, il merkezinde Afganistan
uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakalayarak ifadelerini aldı.
Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, kaçışı organize ettikleri ileri sürülen 5 zanlıdan 4'ünü Çanakkale'de, birini Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık
Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Şüpheliler H.A, T.Y, S.K, E.T. ve A.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Kaynak: AA
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