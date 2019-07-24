Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

24.07.2019 10:55 Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri minibüs ve otomobili durdurdu.
Araçlarda Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 50 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan minibüste yapılan aramalarda çok sayıda can yeleği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
12:42   Tabiat parkında çalışmalar devam ediyor
12:42   20 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi
12:42   Hakan Atilla Türkiye'ye geldi
12:40   Deniz keyfinizi ölüm tehlikesine çevirmeyin
12:40   Adnan Menderes Terminalinde yeni düzenlemeler hayata geçirildi
12:40   ASMEK kursları ilçelerde yoğun ilgi görüyor
12:40   HAKAN ATİLLA'YI TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ 4 (canlı yayın kaydı)