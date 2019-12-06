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Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

06.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:31Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla lastik bot ile 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderdi. Durdurulan lastik botun içerisinde Afganistan uyruklu; 13 erkek, 17 kadın ve 20 çocuk olmak üzere toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı karakoluna götürülen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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