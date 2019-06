ÇANAKKALE'DE 50 KAÇAK VE 5 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Kaynak: DHA

ÇANAKKALE'de yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 50 kaçak ile 5 organizatör yakalandı. Çanakkale 'de yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GİM) ekiplerince, Afganistan uyruklu 50 kaçak şehir merkezinde yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında Çanakkale'de 4, Balıkesir 'in Edremit ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 5 organizatör yakalandı. Afganistan uyruklu 50 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan H.A., T.Y., S.K., E.T. ve A.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.