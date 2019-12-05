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Çanakkale'de 51'i çocuk, 111 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 51'i çocuk toplam 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

05.12.2019 08:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:39Çanakkale'de 51'i çocuk, 111 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 51'i çocuk toplam 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 90'ı Afganistan, 13'ü Kongo, 4'ü Mali, 3'ü Senegal ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 51'i çocuk, 27'si kadın ve 33'ü erkek toplam 111 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Midilli Adası, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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