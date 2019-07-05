05.07.2019 14:30
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Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 51 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 51 kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Bahçeli köyü yakınlarında ormanlık alanda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: DHA
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