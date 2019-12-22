Haberler » Güncel » Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı.

22.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:38
'de 51 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:47   (Ek bilgi ve fotoğraflarla) Baba ve çocuğu, düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu; o... - Haber
14:47   ÜNLÜ TÜRKÜCÜ CEYLAN, YEĞENİ NAZLICAN ARKAN'I SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI - Haber
14:44   Serdivan'da metruk yapılara geçit yok - Haber
14:42   HES Kablo Çalışanlarına 'Evde Güvenlik ve Yangın Eğitimi' Verildi - Haber
14:42   Isparta Belediyesinden ailelere mahremiyet eğitimi - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 14:51:04