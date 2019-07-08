08.07.2019 13:47
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Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyünde Yeşil Liman mevkisinde, zeytinlikler arasına gizlenmiş yabancı uyrukluları tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu noktaya operasyon düzenledi.
Operasyonda Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

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