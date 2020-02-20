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Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 54 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

20.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:22Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 54 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 33'ü çocuk, 8'i kadın ve 13'ü erkek olmak üzere 47'si Afganistan ve 7'si Suriye uyruklu toplam 54 kaçak göçmen yakaladı.Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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