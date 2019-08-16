Çanakkale'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere köyü Göztepe mevkisi sahilinde Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bu kişilerin yanlarında çok sayıda can yeleği ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.