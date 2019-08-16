Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

16.08.2019 10:25 Çanakkale'de 55 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere köyü Göztepe mevkisi sahilinde Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bu kişilerin yanlarında çok sayıda can yeleği ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:51   ORDU Kadın fındık işçilerinin zor mesaisi
10:51   Aylan Bebek Filminin fragmanı yayınlandı
10:51   Van'da 111 kilo 820 gram eroin yakalandı
10:50   Van'da otomobilin bagajında 111 kilo 820 gram eroin bulundu
10:50   Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı
10:50   Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu
10:49   3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor