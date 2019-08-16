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Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

16.08.2019 12:34
Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önlemeye dönük çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü sahilinde ağaçlık alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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