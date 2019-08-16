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Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 55 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı.

16.08.2019 11:52
Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı
Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü Göztepe mevkiindeki ağaçlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 55 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Genel

Kaynak: İHA

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