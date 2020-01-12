Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı - Haberler

Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 55 mülteci yakalandı.

12.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:18Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 55 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyünde durdurdukları bir kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 55 mülteci yakaladı. Operasyonda kamyonet içerisindeki 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:48  CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı - Haberler
14:46  DP Genel Başkanı Uysal, Gaziantep'te partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması - Haberler
14:41  AFAD'dan zorlu parkurda "yön bulma" eğitimi - Haberler
14:37  MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla... - Haberler
14:34  Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyonda 18 tutuklama - Haberler
13:00  Kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı - Haberler
12:56  Süleymani suikastına İsrail istihbaratının yardım ettiği iddia edildi - Haberler
12:35  Prens William, Harry ve Meghan Markle'nın ayrılık kararı sonrası konuştu: Kanat germeye devam etmeyeceğim - Haberler
12:17  Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır - Haberler
12:09  CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için teklif sundu - Haberler
12.01.2020 14:51:58