Çanakkale'de 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küçükkuyu
beldesinde 2 ayrı operasyonda Afganistan
ve Çad
uyruklu 56 düzensiz göçmeni yakaladı.
Organizatör olduğu değerlendirilen bir kişi ise gözaltına alındı.
Operasyonlarda ayrıca, bot, bot motoru, hava pompası ve 15 can yeleği ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yunanistan,Midilli Adası,Ayvacık,Çanakkale
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:41