12 Aralık 2018, 13:41
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Çanakkale'de 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesinde 2 ayrı operasyonda Afganistan ve Çad uyruklu 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör olduğu değerlendirilen bir kişi ise gözaltına alındı.

Operasyonlarda ayrıca, bot, bot motoru, hava pompası ve 15 can yeleği ele geçirildi.


Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yunanistan,Midilli Adası,Ayvacık,Çanakkale
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:41