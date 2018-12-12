Çanakkale'de 56 Kaçak Göçmen Yakalandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:02



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:02

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan 56 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece yarısı sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde düzenledikleri iki ayrı operasyonda toplam 56 kaçağı yakaladı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı öne sürülen 1 kişi de gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 araç, 1 bot, 1 bot motoru, 15 can yeleği, 20 litre benzin ve 1 hava pompası ele geçirdi.53'ü Afganistan, 3'ü Çad uyruklu toplam 56 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Gözaltına alınan organizatör ise, jandarma'daki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.- Çanakkale