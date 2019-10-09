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Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 57 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından mülteci kaçaklığına yönelik yapılan operasyonda toplam 57 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

09.10.2019 20:14
Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından mülteci kaçaklığına yönelik yapılan operasyonda toplam 57 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Bugün saat 12: 30'da sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Koruoba köyü Kuruçeşme mevkiinde, jandarma ekipleri tarafından alınan bir istihbarat sonucu yapılan operasyonda zeytinlik arazi içerisinde oturur vaziyette yakalanan 57 mülteci, işlemlerinin tamamlanması için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi.
Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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