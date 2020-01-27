Haberler » Güncel » Çanakkale'de 62 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye hazırlanan 62 düzensiz göçmen yakalandı.

27.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:22Çanakkale'de 62 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli adasına gitmeye hazırlanan 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Komutanlığı ekipleri, Kocaköy sahilinde Midilli'ye geçiş hazırlığında bir grup tespit etti.
Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Kongo ve Afganistan uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yunanistan, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16  Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı
14:16  Hırvatistan'da askeri helikopter düştü
14:15  Ankara'da 3,9 şiddetinde deprem
14:15  Depremin yıktığı evde yaşamaya devam ediyorlar
14:09  Depremin ardından Diyarbakır'da 8 bina yıkıldı, 16 binada ağır hasar var
27.01.2020 14:25:09