Haberler » Güncel » Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 62 kaçak göçmen, zeytinlik alanda, jandarma ekiplerince yakalandı.

27.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:05Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 62 kaçak göçmen, zeytinlik alanda, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürürken, köyü sahilindeki zeytinlikte, ve Kongo uyruklu toplam 62 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Afganistan, Jandarma, Kocaköy, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti
17:22  Heiko Mass: BM, silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulamalı
17:22  16 köpeği zehirleyen 3 kişi için 10'ar yıl hapis ve tutuklama kararı-Ek
17:22  Şi'den Komünist Parti'ye "halkın çıkarları her şeyin üstünde" uyarısı
17:21  Bitlis'ten Elazığ'a yardım
27.01.2020 17:28:22