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Çanakkale'de 62 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 62 mülteci yakalandı.

27.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:30Çanakkale'de 62 mülteci yakalandı
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 62 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo ve Afganistan uyruklu 62 mülteciyi yakaladı.
Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
(İpek Güney/İHA)

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

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