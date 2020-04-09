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Çanakkale'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilere kimlik sorgulaması

Çanakkale'de, korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.

09.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:11
Çanakkale'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilere kimlik sorgulaması
Çanakkale 'de, korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. 65 yaş üzerindeki vatandaşlar polisin ikazıyla evlerine gittiler.

Çanakkale'nin en işlek caddelerinden biri olan ve birçok bankanın şubesinin yer aldığı Çarşı Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri uygulama yaptı. Çarşı giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan ekipler, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara kimlik sorgulaması gerçekleştirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19) insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Salgının nedeniyle Çanakkale bir takım önlem alan yetkililer, bugün öğle saatlerinde açılan bankaların önünde kontrol noktaları oluşturdular. Vatandaşların geçişi sırasında kimlik kontrolü yapan ekipler, aynı zamanda dışarıda banka kuyruğunda olanlara da sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundular.

Öte yandan, 65 yaş üstü bir vatandaş sosyal mesafe kuralı için uyarıda bulunan polis ekiplerine tepki gösterirken, bir yaşlı vatandaş da kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Neden çekiyorsunuz? Ben bir şey mi yaptım' diyerek tepki gösterdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Zabıta, Polis, Güncel
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