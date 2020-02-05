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Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 67 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

05.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:20Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesi açıklarında, botlarla yasa dışı yollardan 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 67 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıkları ile Sivrice burnu açıklarında 2 operasyon düzenledi. Ekipler, 2 lastik bot içinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen; 25'i çocuk, 15'i kadın ve 27'si erkek olan 67 kaçak göçmeni yakalandı. 65'i Afganistan ve 2'si İran uyruklu olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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