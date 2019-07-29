Çanakkale'de 7 ayda 682 kaçak göçmen yakalandı, 39 organizatör tutuklandı

ÇANAKKALE'de polis tarafından yasa dışı geçişlere yönelik son 7 ayda gerçekleştirilen 27 operasyonda 682 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 66 organizatörden 39'u tutuklandı. Çanakkale
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması için 7 ay içinde 27 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 651'i Afganistan, 10'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 5'i Kongo, 3'ü Filistin, 2'si Togo, 2'si İran, 9'u Suriye uyruklu olmak üzere toplam 682 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen 66 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 28 araç, 262 can yeleği ile 26 bin 270 TL, 550 dolar ve 480 euro ele geçirildi.
Yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yaptıkları sırada yakalanan 682 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan 66 organizatörden 39'u sevk edildildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 17'si adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. 10 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.