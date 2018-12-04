Çanakkale'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen bir grubun feribot iskelesine doğru gittiği ihbarını aldı. Yakalanan 7 kişinin, Pakistan
uyruklu olduğu belirlendi.
Midilli Adası'na gitmeye çalıştıkları öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık
Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Gelibolu,Yunanistan,Midilli Adası,Çanakkale
04 Aralık 2018 Salı 17:37