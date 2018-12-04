04 Aralık 2018, 17:37
»»

Çanakkale'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen bir grubun feribot iskelesine doğru gittiği ihbarını aldı. Yakalanan 7 kişinin, Pakistan uyruklu olduğu belirlendi.

Midilli Adası'na gitmeye çalıştıkları öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Gelibolu,Yunanistan,Midilli Adası,Çanakkale
04 Aralık 2018 Salı 17:37