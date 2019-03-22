Çanakkale'de 7 Kaçak ile 2 Organizatör Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen Afganistan
uyruklu 7 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı. Çanakkale
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Ekipler tarafından 19- 22 Mart
tarihleri arasında Ayvacık ilçesi Mıhlı Yol mevkii ile Sapanca
köyünde düzenlenen iki ayrı operasyonda 2'si çocuk, 2'si kadın, 3'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 7 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla O.Z. ve H.Ç. gözaltına alındı, 2 araca da el konuldu.
Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 şüphelinin jandarmada işlemleri devam ediyor.
- Ayvacıkçanakkale
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Kaynak: DHA