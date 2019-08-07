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Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül olduÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın, ekiplerine havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

07.08.2019 19:43
Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu
Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın, ekiplerine havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 70 dönümlük makilik alan kül oldu.
Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Pınardere köyü yakınlarında çıktı. Alevleri fark eden çevredekileri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ve 1 su ikmal aracı ile 50'ye yakın orman işçisi müdahale etti.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 70 dönümlük makilik alan kül oldu..
İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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