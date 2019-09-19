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Çanakkale'de 72 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 72 kaçak göçmen ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

19.09.2019 18:13Çanakkale'de 72 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 72 kaçak göçmen ve 2 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvacık ilçesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Ayvacık'ın Koyunevi köyü, Sokakağzı koyunda şüphelendikleri bir minibüs ve kamyoneti durdurdu. Durdurulan araçlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Operasyonda ayrıca kamyonet ve minibüse el konulurken, 2 aracın da sürücüsü insan kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin sorgusu Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor.



Midilli Adası, Yunanistan, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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