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Çanakkale'de 72 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 72 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 kaçak göçmen yakalandı.

19.09.2019 18:45
Çanakkale'de 72 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 72 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi köyü sahil yolunda şüphelendikleri bir minibüs ve kamyoneti durdurdu. Durdurulan araçlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 72 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, operasyonda ayrıca 2 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Çanakkale'de 72 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Genel

Kaynak: İHA

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