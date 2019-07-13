13.07.2019 13:02
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Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 73 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni tespit etti.
Ayrıca ekipler, Kösedere köyü İncirli mevkisi sahilinde aynı ülke vatandaşı 28 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

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