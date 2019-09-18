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Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 75 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar.

18.09.2019 18:01
Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 75 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri gece ve gün boyu Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 2 ayrı operasyonda 75 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik "TCSG 107" Bot komutanlığı ekipleri Müsellim Boğazında devriye görevi yerine getirdikleri sırada Ahmetçe Köyü ve Yeşil Liman mevkii açıklarında yaptıkları iki ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda 38, daha sonra da 37, Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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