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Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandıÇanakkale'de göçmen kaçakçılığına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

10.10.2019 10:47
Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik son bir hafta içinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 77 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 3 araç ile 26 can yeleği ele geçirildi, 3 organizatör yakalandı.
Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatörden 2'si adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Midilli Adası, Çanakkale, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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