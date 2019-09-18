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Çanakkale'de 8 yağmacı yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen nitelikli yağma operasyonunda 8 kişi yakalandı.

18.09.2019 11:07Çanakkale'de 8 yağmacı yakalandı
Çanakkale'de gerçekleştirilen nitelikli yağma operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma suçuna karıştığı tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evinde yapılan aramada 1 adet tüfek, 30 adet av fişeği, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, mermiler ve esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Yenice adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden D.A. ve H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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