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Çanakkale'de 80 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Çanakkale'de 80 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandıÇANAKKALE'de, jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 80 kaçak göçmen yakalandı.

12.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:13
'de 80 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
ÇANAKKALE'de, jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 80 kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatör gözaltına alındı.
Çanakkale İl Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında , Gelibolu, Bayramiç ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 80 kaçak göçmen yakaladı. Organizatör T.A. gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 minibüs ile 80 can yeleği ele geçirildi.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör T.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Çanakkale'de 80 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


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