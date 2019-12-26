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Çanakkale'de 82 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 82 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

26.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:26 Çanakkale'de 82 kaçak göçmen yakalandı

'nin ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 82 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga ve Çam Burnu mevkii açıklarında düzenledikleri 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 82 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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