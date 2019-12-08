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Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 87 kaçak göçmen yakalandı.

08.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:15Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 87 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyünün Sokakağzı mevkisi ile Kösedere köyü Dikenli mevkisinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 87 kaçak göçmeni yakaladı.Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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