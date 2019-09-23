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Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 90 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri iddiasıyla da 3 zanlı gözaltına alındı.

23.09.2019 10:58Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 90 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri iddiasıyla da 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe merkezi girişinde yol kontrolü yapan Ayvacık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki minibüsü durdurdu.
Sahile ulaşmaya çalışan Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmenin bulunduğu araçlarda çok sayıda can yeleği ele geçirildi.
Düzensiz göçmenlerin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Ayrıca, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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