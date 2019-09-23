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Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 90 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

23.09.2019 11:55Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 90 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüslerde Afganistan uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerle beraber 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık'daki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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