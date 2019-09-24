Haberler » Güncel » Haber

Çanakkale'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

24.09.2019 15:34Çanakkale'de 92 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.
Devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi açıklarında, bir grubun lastik botla Midilli yönüne doğru gittiğini belirledi.
"TCSG 28" Bot Komutanlığınca 2 mil açıkta durdurulan bottan alınan ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
"TCSG 81" Bot Komutanlığı ekipleri de Kadırga Burnu mevkisi açıklarında, aynı ülke vatandaşı 42 düzensiz göçmeni yakalayıp sahile getirdi.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:19 Milli Eğitim Bakanı Selçuk Osmaniye'de
16:19 MSB: "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3...
16:18 Muş kazada ölen anne- kız, yan yana toprağa verildi
16:18 Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu
16:17 Erasmus+ Proje Yazma Atölyesi başladı
16:16 Denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı
16:16 CHP'li vekillerden KAYSO'ya ziyaret