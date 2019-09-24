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Çanakkale'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan gitmek için lastik bot ile denize açılan 92 yabancı uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda yakalandı.

24.09.2019 18:35Çanakkale'de 92 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan gitmek için lastik bot ile denize açılan 92 yabancı uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Daha sonra TCSG 81 Bot Komutanlığı ekipleri bu defa Kadırga Burnu mevkii açıklarında yaptıkları başka bir operasyonda ise yine Midilli Adası'na gitmeye çalışan 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakaladı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere kıyafet ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
(İHA)

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

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