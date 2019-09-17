Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çanakkale'de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 195 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 195 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 5 ayrı operasyon sonucunda yakalandılar.

17.09.2019 16:51

Çanakkale'de 195 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 195 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 5 ayrı operasyon sonucunda yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri gece ve gün boyu Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 5 ayrı operasyonda 195 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik "TCSG 905" bot komutanlığı ekipleri devriye görevi müddetince Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkiinde yaptıkları dört ayrı operasyonun ilkinde 55, daha sonra 32, ardından 39 ve son operasyonda ise 51 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. TCSG 81 Bot Komutanlığı ise Kadırga burnu mevkii açıklarında yaptıkları bir operasyonda da 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:50 Karaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
17:49 Afrin'de eylem hazırlığındaki 9 kişi yakalandı
17:46 Uygulamalar sayesinde ölümlü kazalarda yüzde 36 azalma oldu
17:46 Tarlaya inen ayı bir köpeği telef etti
17:46 İnegöl'de traktör kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
17:45 Minibüste saldırı davasında "hakaret" suçundan ikinci ceza
17:44 Adana'da pamuk yüklü tır yandı