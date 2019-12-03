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Çanakkale'de 95 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 5 operasyonda, toplam 95 kaçak göçmen yakalandı.

03.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:53Çanakkale'de 95 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 5 operasyonda, toplam 95 kaçak göçmen yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, ve 'da 5 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 74 Afganistan, 9 Somali, 7 Suriye, 4 Kongo ve 1 Fas uyruklu olmak üzere 95 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonlarda 92 can yeleği de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından göçmenlerden 88'i, Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Suriyeli 7 kaçak göçmen ise 6458 sayılı 'Uluslararası Koruma Kanunu'na göre oturduğu illere gönderildi.



Jandarma, Ayvacık, Biga, Güncel

Kaynak: DHA

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