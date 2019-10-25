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Çanakkale'de 96 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 2 operasyonda, yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmak isteyen 96 düzensiz göçmen yakalandı.

25.10.2019 10:35
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 2 operasyonda, yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmak isteyen 96 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 90 Bot Komutanlığı ekipleri, bir grubun Sivrice burnu açıklarında lastik botla seyir halinde olduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 38 kişiyi yakaladı.
Hıyarlık mevkisi açıklarına operasyon düzenleyen TCSG 81 Bot Komutanlığı ekipleri ise, Afganistan uyruklu 58 düzensiz göçmen tespit etti.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilerek giyecek ve yiyecek verilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 96 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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