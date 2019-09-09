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Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı.

09.09.2019 14:24 Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli ve Gülpınar köyleri sahilinde zeytinlik alanlarda yabancı uyrukluların saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgelere operasyon düzenledi.
Yakalanan Afganistan uyruklu 97 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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