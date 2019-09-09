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Çanakkale'de 97 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 97 mülteci yakalandı.

09.09.2019 15:20 Çanakkale'de 97 mülteci yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 97 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Bademli ve Gülpınar köyü sahilinde iki grup mülteci bulunduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin bölgelere düzenlediği operasyonlarda zeytinlik alanlarda saklanmaya çalışan yabancı uyruklu 97 mülteci yakalandı.

Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

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