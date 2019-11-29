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Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 98 düzensiz göçmen yakalandı.

29.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:04Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 98 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babakale köyünde gerçekleştirdiği iki operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 düzensiz göçmen grubu tespit etti.

Midilli'ye geçme hazırlığı yaptığı belirlenen göçmenler yakalanarak, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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